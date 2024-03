TAVAPÄRATU KONTSERT ⟩ Kuressaare muusikakool annab veidi ootamatu ja erilise kontserdi

Maailma suurim meelelahutusmuusika üritus on oma signatuuri saanud Louis XIV õukonna helilooja Marc-Antoine Charpentieri (1643-1704) üheteistkümne osalisest suurteosest Te Deum D duur.

Üle Euroopa toimuvad 21. märtsil või selle kuupäeva läheduses varase muusika festivalid, kontserdid, etendused, loengud, töötoad, happeningid, kohvikud jpm. Interneti vahendusel on kogu päeva vältel võimalik kuulata tipptasemel kontserte erinevatest raadiojaamadest. Euroopa Vanamuusika Aassotsiatsioonil on ka oma raadiokanal, mida on lihtne leida, kui panna otsingusse remaradio.eu.