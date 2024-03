JÄRELEHÜÜE ⟩ Hüvasti, Pärja, õpetaja Lauri võrdkuju

Palju lapsi jõudis tema käe all haridust saada, kuid meie, 1981. aastal nullklassi läinud, olime tema esimesed pisikesed, sest seni oli ta olnud suuremate klasside aineõpetaja. Mäletame, et jalutama minnes tahtsid kõik tal käest kinni võtta, sülle istuma oskas ta mahutada kuni kolm last korraga.