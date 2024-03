KÜLAVAHELOOD ⟩ Lümanda segarahvatantsurühma Mõnusad mõnus etteaste Kuressaares

KULTUURIHOIDJA 2023. Ligi pool sajandit Lümandas kultuuritööd juhtinud ja praegu nelja tantsukollektiivi juhendaja Ulvi Põld, Lümanda piirkonna kultuurihoidja tiitliga pärjatud naine jagab omakorda tunnustust tantsijatele.Pildil on veel Taivo Murekas ning Liia Aavik.

Kultuuririkkuse aastal on heameel tõdeda, et saarlased oskavad kultuuririkkusest, sealhulgas pärandkultuuriśt lugu pidada. Seda said nii Kuressaare kui Saare maakonna eakad taas teisipäeva pärastlõunal Kuressaare päevakeskuses kogeda. Lümanda rahvamaja segarahvatantsurühm Mõnusad andis täissaalile mõnusa etenduse. Vahepalasid luges Helmut Sääsk Saaremaa seeniormeeste klubist. Saatejuht Aare Laine küsitles maja perenaist,Ene Vahterit, rahvatantsijate juhendajat Ulvi Põldu, tantsijaid ja Helmut Sääske seeniormeeste klubist.