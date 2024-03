SAAREMAA VETIKAS ILU TEENISTUSES ⟩ Agar-agarit kreemides kasutav tootja käis tehases uusi ideid ammutamas

Kärlal asuv Est-Agar AS on maailmas ainuke punavetikast Furcellaria lumbricalis toodetud unikaalse tekstuuri andva lisaaine furtsellaraani tootja. Furtsellaraani kasutatakse stabiliseeriva, paksendava ja geelistava ainena nii toidu-, põllumajandus-, kosmeetika- kui ka farmaatsiatööstuses. Furtsellaraani on selle tootmise algusest peale kasutatud ka marmelaadis ja sefiiris. Saaremaal alustati tootmisega 1966. aastal.