RÄIMERULLI REISIBLOGI - VIIMANE OSA ⟩ "Igal õhtul hotelli jõudes on põhjust olla tänulik oma elu eest..."

Kohtumiseks valiti üks Michelini tärniga restoran ja palvetasime, et me ise arvet ei peaks maksma, sest reisi lõpus olid rahakotid kuidagi maru kergeks muutunud kui mitte öelda, et seal puhus troopiline briis. Õnneks oli lõunale kutsuja väga viisakas ja hoolitses meie eest kenasti. Toit oli imeline ja seltskond ka väga põnev.

Selgus, et aprilli alguses algav Vietnami tuur on väga pika traditsiooniga ja kuna tuuri korraldab kohalik telekanal, siis kantakse seda iga päev ka üle ja selle vaadatavus on väga kõrge. Miku oli juba kohalikes uudistes ka ning tundus, et huvi kahe eestlasest valge ratturi vastu on ääretult kõrge.

Thanh rääkis imelist inglise keelt, mis oli üle pika aja väga nauditav. Ja loomulikult oli see vaid tänu sellele, et ta oli oma bakalaureusekraadi omandanud Suurbritannias ja magistrikraadi Singapuris. Rattasport on vaid tema hobi ja kiindumus, aga peamine töö on seotud perefirmaga, mis tegeleb põllumajanduses. Tuli välja, et Vietnami rattasporti toetavad suuresti just põllumajandusettevõtted.