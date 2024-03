Helgi Kuusk toob Euroopast koju sisekergejõustiku medalid

Lootus oli, et ehk õnnestub 6 km maastikujooksus pronksmedal saada. Läks isegi paremini ja Helgi tuleb koju teise koha hõbemedaliga. See on Helgi jaoks esimene Euroopa Sisemeistrivõistluste medal. Vägisi tekib küsimus, et mis mõttes sisevõistlus kui jooks toimus väljas? Jooks toimus mägisel pinnal männipargis, kus metsaradadel oli nii auke, puujuurikaid kui palju käbisid. Lisaks mägisele pinnale oli jooksu ajal õhutemperatuur -1 C.