MAIRE FORSEL ⟩ Investeerimist ei ole vaja karta!

Viimastel aastatel on investeerimisest nii palju räägitud, et inimesel, kel pole vastavat kogemust, võib see kõik silme eest kirjuks võtta. Rahatarkuse levitamise eest võlgneme tänu mitmele arvamusliidrile, kes järjepidevalt on rahvast harida püüdnud. Kristi Saare, Jaak Roosaare, Liisi Kirch, Rahakratt ja teised – need on investorid, kes kirjutavad blogisid, annavad välja raamatuid ja administreerivad investeerimisteemalisi sotsiaalmeediagruppe. See kõik on teinud investeerimise väga populaarseks, aga kõigel, millega paljud õhinal kaasa lähevad, on ka pahupool. Kui ei viitsi ennast koolitada, aga rahahimu on suur, siis on väga lihtne alt minna, sest pettused on läinud väga kompleksseks ja inimeste teadmised pole piisavad, et aru saada, mis on mis.