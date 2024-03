SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Teenin Nõukogude Liitu!

Olen jätkuvalt veendunud, et täiemõõduline sõda on Putini lõpp. Missugune see täpsemalt olema saab ja kui kaua sõda ise kestab – selles osas ei ole praegu ka maailma kõige targematel vaatlejatel selgust. Eksisin aga oletusega, et teine sõja-aasta jääb talle viimaseks, sest eeldasin, et isiklike mugavuste ja kokkukraabitud vara kaotamine tekitab eliidis mässu. Nii pole läinud. FSB (õieti KGB) on piisavalt tugev, et hirmuga süsteemi stabiilsust tagada. Pealegi, rahvas.., aga sellest allpool.