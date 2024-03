“Meie oleme võimalusel alati kõik reisijad ära oodanud,” kinnitas ta. “Samas on meile helistanud ka inimesed, kes on jõudnud lennuki väljumise väravasse ning nad ei mõista, miks nemad peavad kannatama ja ootama nende järgi, kes jätkuvalt veel julgestusjärjekorras peavad seisma,” rääkis Ojamets, lisades veelkord, et seni on nad siiski kõiki oodanud.