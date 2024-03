Uus toetus aitab leevendada üleujutuste kahjulikke tagajärgi

Toetuse abil on võimalik kindlustada kaldaid ning rekonstrueerida kraave, aga ka taastada kuivendatud alade veerežiimi, tervendada veekogusid ja taastada lammialasid ehk veekogu madalamaid kaldaalasid, kuhu vesi saab suurvee korral voolata.

„Üleujutusohu riskipiirkondades tuleb ohu ennetamise ja võimalike kahjude leevendamisega süsteemselt tegeleda,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Kalda kindlustamine on üks lahendusi, kuid üleujutustega hõlbustab toimetulekut ka lammialade taastamine ja veekogude tervendamine. Võimaldame nii liigveele ruumi kuhugi koguneda - mida rohkem on veel ruumi kusagil olla, seda vähem tekitab see probleemseid üleujutusi.“