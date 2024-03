Kõige popim mereohutuskoolitus tähistab väikest juubelit

Koolituse eestvedaja, Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko sõnas, et 2017. aastal tekkis koolituse vajadus merepäästejuhtumeid ja mereohututust käsitlevaid uuringuid analüüsides. „8. klassid said valitud seetõttu, et selle vanusegrupi hõlmatus teiste sellealaste koolitustega oli väike või pea olematu,“ lisas ta.