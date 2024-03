“Minu vastuvõttu satuvad ennekõike patsiendid igemeprobleemidega ning seda enamasti teise arsti suunamisel,” räägib dr Laan. Kõige sagedamini kurdetakse igemete veritsust, kuid halb hingeõhk on samuti üks põhikaebusi. Üldjuhul tunnevad inimesed seda ise, aga on ka neid, kes pöörduvad hambaarsti poole lähedaste soovitusel. Mõningail juhtudel on tegu pseudohalitoosiga ehk inimene ise tunneb, et tal tuleb suust halba lõhna, kuid teised seda ei tunne ning arst ei leia ka haiguslikku põhjust. Halitoosi põhjuseks võib olla ka halb suuhügieen või hoopis mõni muu tervisehäda.