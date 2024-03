Ööl vastu pühapäeva lähme üle suveajale, mis tähendab, et kellaosutid tuleb ühe tunni võrra edasi nihutada. Uurisime taas kord Saaremaa inimestelt, mida nad igakevadisest ja -sügisesest kellakeeramisest arvavad, on see mingil moel kasulik või pigem ebavajalik?