FC Kure duubel alistas koduväljakul Viljandi JK Tuleviku

„Võitluslik mäng oli täna. Poolajal rääkisime ka, et tuleb kannatlikult edasi mängida, võidelda, palle võita ja küll lõpuks momendid tulevad. Võimalusi väga palju ei olnud täna, kuigi meie meeskonnal oli neid võimalusi rohkem, kuna olime väraval lähemal ja lõime lõpuks värava ka ära. Veel parem meel on selle üle, et kaitse mäng pidas meil. Nulli mäng on alati kõige parem“ ütles FC Kuressaare U21 peatreener Sander Viira.