Õppereis Brüsselisse pakkus palju põnevust ja uusi teadmisi

Läbi terve kooliaasta on grupp Saaremaa Gümnaasiumi õpilasi tegelenud teadlikult selle teemaga ning see tegevus kulmineerus õppereisiga. Nimelt 17. - 23. märtsini viibisid meie kooli projektõppe valikkursuse valinud õpilased Brüsselis, et ennast harida energeetika ja energiapoliitika teemadel. Sõidu tegi võimalikuks Erasmus+ projekt “Jätkusuutlik energeetika kriiside ajastul - väljakutse tuleviku tegijatele”.