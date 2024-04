Riina Õuna ettevõte brändinimega Riina O töötab siiski ka pärisnahaga. Biodisainiga alustas Õun seetõttu, et vegankliendid ei olnud nõus pärisnahaga töötama. Tema arvates on vegan-nahk probleemsem, kuna seda valmistatakse plastiku baasil ja see ei ole biolagunev. Selliseid kompromisse ei soovi Õun teha. Teeseenenahk on täiesti biolagunev ja seega sobivam valik.