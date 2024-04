Uue dateeringu andis luude analüüs radiosüsiniku meetodil. Luuarheoloog Martin Malve ütles, et matuse pärinemine keskajast asetab leiu hoopis uude valgusse ja lisab sellele kaalu juurde. "Tegemist on äärmiselt huvitava leiuga, millele tuleb kindlasti uusi peatükke uute infokildude näol juurde," sõnas ta.

Juba see, et matus ei paikne küla- ega kirikukalmistul, on Malve sõnul erakordne, rääkimata sellest, et üheskoos on mehed, naised ja lapsed. Kuna luudel vägivallatunnuseid ei ole, siis vägivaldset surma ta tõenäoliseks ei pea. Saamaks teada, kas tegu oli katkuohvritega, oleks vaja teha vana DNA uuringud.