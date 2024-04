Ei ole vist väga midagi ühist, minu puhul on lihtsalt nii-öelda füüsiline keha sama, aga oma filmitöös ma sellest juuratööst üldse ei lähtu. Ma hoian need täiesti lahus. Ma ei saa juristitööst inspiratsiooni. Need on täiesti eraldiseisvad asjad minu jaoks.