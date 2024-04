FC Kuressaare tegevjuht Veiko Viil lahkub ametist

Viil lahkub ametist kokkuleppel klubi juhatusega. "Tänan klubi võimaluse eest töötada saarlaste jalgpalliklubis. Tegemist on väga pühendunud ja noorusliku organisatsiooniga. FC Kuressaare jalgpalliklubisse on koondunud kõrge teadmiste ja oskuste pagas ning potentsiaal arendada jalgpallureid harrastajatest tippmängijateni. Minu jaoks oli see väga huvitav periood," ütles Viil.