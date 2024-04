Dr Romahhov on kogenud spetsialist, kes on omandanud rikkaliku kogemuse nii Eestis kui ka välismaal. Igapäevaselt elab Tallinnas ja töötab Rocca Dentis.

Dr Romahhovil on pikaajaline töökogemus hambaarstina ja implantoologina. Ta on töötanud nii CityMed hambaravis kui ka Unidenta OÜ-s ning alates 2023. aastast on ta osa Rocca Dentise meeskonnast, kus ta jätkas kirurgilist ja implantandi tööd.