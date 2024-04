Kui te pole kuulnud, siis selgituseks niipalju, et kevadel algab kasside paaritumishooaeg, mille tagajärjeks on suur hulk kassipoegi, keda keegi ei taha.

Pesakonna keskmine suurus on neli kuni kuus poega. Mis tähendab, et varsti, kui need kassipojad on kord sigimisealiseks saanud, võib oodata üha uusi ja uusi pesakondi. Kassid, keda keegi ei taha, moodustavad üha suuremaid kolooniaid. Osa neist satub varjupaikadesse, kes teevad kõik endast oleneva, et loomadele kodu leida. Kõigile aga kodusid ei jätku.