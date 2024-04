MÄLESTAME ⟩ Ilsele ja Ilsest

on küll sinu oma;

Ilse hoolivusest ja tähelepanelikkusest kõneleb seegi, kuidas ta kutsus oma 50. juubelile meie kooli töötajad ja endised head kolleegid Valjala koolist. See mälupilt, kuidas punases sametpluusis Ilse oma poja Ilmo saatel saali astus, jääb alatiseks meelde.

Elu on teater, kus igal on oma osa täita –

lavastaja on juhus, kes stseene ette ei näita …

Sinu teatrirollid siinpool Linnuteed, Ilse, on ära mängitud. Need aga, kes Sinu rollidest osa said, jäävad neid alati mäletama, meenutama, Sulle tänulikud olema.