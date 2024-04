JUHTKIRI ⟩ Kus metsa tehakse, seal laastud lendavad

Tänases Saarte Hääles selgitab Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm pikemalt, miks on liinikoridorid vaja puudest-põõsastest puhtaks teha. Eks ikka selleks, et oksad liinile ei kukuks ega tekiks ülelöök. Samuti peab liinialune olema tuleohutu ja liin ise ligipääsetav. Isegi siis, kui see asub eramaal. Igati mõistlik nõudmine.

Elektrilevi juhatuse esimees kinnitas, et maaomanike teavitamise olulisusest on alltöövõtjatega räägitud. Seega ei saa loodetavasti ükski maaomanik edaspidi enam halva üllatuse osaliseks. Mis aga maaomanike kirjeldatud laastamistöösse puutub, kinnitas Elektrilevi, et on Saarte Hääles ilmunud lugudes sõna võtnud maaomanikega suhelnud ja korraldanud erakinnistutel järeltööd puude järkamiseks ja ladustamiseks ning lasknud kahjustatud pinnast siluda.