Ettevõtjateta jääme kõik külma kätte

"Ametikooli talvise vastuvõtu tulemustest kirjutades märkis Saarte Hääl luuleliselt, et "väikeettevõtja eriala jättis külmaks". Selleks, et ametikooli eelarve ja maksumaksja rahakoti vaates oleks mõistlik õpperühma avada, oleks meil vaja olnud vähemalt 12 õppida soovijat. Nii palju sel külmal talvel sisseastujaid paraku polnud," kirjutab Jane Mägi, Kuressaare ametikooli IT- ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja.