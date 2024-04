Hemofiiliapäev värvib suursilla verekarva

Tänavuse hemofiiliapäeva fookuses on veritsushäiretest rääkimise läbi haigusteadlikkuse tõstmine. Haigus, millest ei ole võimalik terveneda, kuid õigeaegne profülaktilise ravi kättesaadavus tagab hemaofiiliahaigele normaalse elu ja see on eesmärk.