JUHTKIRI ⟩ Kuressaare haiglat ähvardab uus oht

Esimesed südamestimulaatorid paigaldati Kuressaare haiglas 2021. aasta mais. Nüüd on paraku võimalus, et juulist seda protseduuri Saaremaal enam ei tehta. Vaatamata kahe saarlasest ministri eriarvamusele oli valitsus sama meelt kardioloogide liiduga, et stimulaatoreid tohivad edaspidi paigaldada ja vahetada vaid kesk- ja regionaalhaiglad.

Paraku ähvardab Kuressaare haiglat juba uus oht – võimalus iseseisvusest sootuks ilma jääda. Sotsiaalministeeriumis on valmimas dokument "Haiglavõrgu arengusuunad", mille üks märgusõnu on võrgustumine. See tähendaks üldhaiglate suuremat allutamist suurtele haiglatele ja seda, et kohalikke asju puudutavaid otsuseid tehtaks mitte kohapeal, vaid Tallinnas ja Tartus. Kuressaare haigla asju otsustataks siis Põhja-Eesti regionaalhaiglas.