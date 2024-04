JAHIHOOAJA KOKKUVÕTE ⟩ Hirvi kütiti üle, metssigu alla normi

Keskkonnaagentuur soovitas lõppenud jahihooajal küttida Saare maakonnas võimalusel 2400 punahirve, kuid saarlastest kütid võtsid maha 120 hirve enam. Seda on rohkem kui kunagi varem. Kokku kütiti Eestis punahirvi möödunud hooajal 3607, mis on järjekordne hirvede küttimisrekord. Punahirve arvukus on olnud Eestis juba pikemat aega tõusutrendis, ka Mandri-Eestis on nende leviala aasta-aastalt laienenud.