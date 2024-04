juhtkiri ⟩ Kas jää hakkab liikuma?

Ometi on arendaja ja muinsuskaitseameti vahel aastaid kestnud pingpongimäng – omanik soovib inetu hiiglase maatasa lõhkuda ning uued ja ilusad elamud asemele ehitada, muinsuskaitseamet nõuab aga, et vana leivaka keskne osa, enne Teist maailmasõda rajatud veskihoone tuleb iga hinna eest säilitada.

Kohtumisel Saaremaa vallavolikogu linnakodanikukomisjoniga kinnitas muinsuskaitseameti inspektor siiski, et tegelikult leidub ka alternatiive: hoonekompleksi neid osi, mis praegu on määratud lammutamisele, võiks käsitleda kui rekonstrueeritavaid. Mis tähendab, et nende asemele saaks ehitada praeguses mahus, aga moodsas võtmes pinnad. Vana veskihoone peab siiski säilima.