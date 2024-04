Rahuste kaluritel jäi räimemõrda Atlandi tuur

Rahuste sadama omanik Siim Pärn ütles, et kolme Sõrves elatud aasta jooksul pole ta varem tuura mõrras näinud. Kala oli piisavalt haruldane, et teha temast ülesvõte ja sündmust teistega jagada. Pärn on juba nädalapäevad koos Kaunispe mehe Timmo Koppeliga mõrraga räimepüügil käinud ja räimede vahelt see haruldus ka välja tuli. Kala oli elus ja terve ning püüdjad lasid ta nagu kord ja kohus merre tagasi.