"See oli mulle üllatus," tunnistas teist hooaega Kures palliv 19-aastane Karl Orren. "Ega ma enne tänavust hooaega pole saanud palju mängida, aga nüüd olen algusest peale olnud põhis ja mänginud kõik minutid," ütles Orren intervjuus FC Kuressaare kodulehel.

Peatreener Roman Kožuhhovski ütles, et tal on oma noore keskkaitsja üle hea meel ja on näha, kuivõrd suurte sammudega Orren edasi liigub.