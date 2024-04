JUHTKIRI Kes teab, kellel on rohkem õigust Kuressaare kesklinnale?

Kuressaare kesklinnas tegutsenud ettevõtjad ja kohalikud kultuuriinimesed on vedanud juba kuid vägikaigast selle üle, kellel on rohkem õigust kesklinnale. Vallavalitsus on jäänud kahe tule vahele, olles kord ettevõtjate, kord kultuuriinimeste poolel.