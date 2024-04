Juhtkiri Vajalik kursus

Eelmisel neljapäeval sõlmisid aga Kuressaare haigla toetusfond, Tallinna tervishoiu kõrgkool ja Saaremaa gümnaasium koostööleppe, et pakkuda 11. klassi õpilastele võimalust osaleda tervishoiualasel kursusel. Ehkki kursus kestab vaid nädala, on see piisavalt intensiivne, et anda paarikümnele noorele ülevaade valdkonna erinevatest teemadest ning võimaluse ka haiglatööga pisut tutvust teha.