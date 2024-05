KUTSU MASHA KÜLLA Fotograaf pühendab suve saarlaste jäädvustamisse

“Olen suur Saaremaa fänn,” tunnistas ta, lisades, et Mändjalas on ta pere suvekodu omanud juba üle 12 aasta. „Fotograafi ja kirjanikuna soovin sel suvel avaldada tänu saarele, mis on toonud mulle nii palju rõõmu ja armastust,” märkis ta.

Masha eesmärk on jagada maailmaga selle looduse ja inimeste ilu, näidates, kui hämmastav see koht on ja kui palju erinevaid muljeid see pakub. “Läbi piltide ja sõnade tahan jutustada lugusid suvisest Saaremaast, julgustades turiste tulema seda ise kogema.” Seetõttu kutsub ta saarlasi selles ettevõtmises kaasa lööma.