TANTS ON ELU Semiir kogub oma 25. sünnipäeva tähistamiseks rahaliselt hoogu

Tantsukooli hingedeks on selle vedajad ja treenerid Semy ja Iiri, kes märgivad, et juba 14. juunil tähistatakse Kuressaare Spordihoones suure juubelikontserdiga Semiiri 25. tegutsemisaastat. “Usume, et sellest tuleb selle suve üks suurejoonelisem ning ainulaadsem üritus Saaremaal!” märgivad nad üleskutses.