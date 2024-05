Lasteaiakoha pakkumiste väljastamine on jäänud venima

Kui aprillis, mil kukkus tähtaeg esitada taotlus uuest õppeaastast Saaremaa vallas lasteaia koha saamiseks, lubas vald, et pakkumised on taotlejatele tehtud mai alguseks. Seni pole kõik taotlejad aga vallalt pakkumist saanud. Kuu lõpuks peaks see siiski juhtuma.