POLITSEI HOIATAB Kurjategijad müüvad valuvaigistite pähe tapvaid tablette

Oksükodoon on tugevatoimeline valuvaigisti, mida saab vaid arsti ettekirjutusel ning metonitaseen on fentanüüliga sarnane üliohtlik sünteetiline opioid. Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude juht Rait Pikaro selgitab, et ühest võltstabletist saaks hinnanguliselt doosi 28 inimest.