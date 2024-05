Saarte Hääl uuris Saaremaa koalitsiooninõukogu liikmetelt, mis ootab haigla ja hambapolikliiniku nõukogusid – on ju kavas kaks sihtasutust tulevikus liita.

"Arvan, et otsus haigla ja hambapolikliiniku nõukogude kohta tuleb selle kuu sees," ütles Mihkel Undrest (Keskerakond). "Mina olen kuulnud seda, et jääb kaks nõukogu, aga nende liikmed on samad. Eks vajadusel viiakse läbi ka liikmete vahetus."