MONIKA SARAPUU Miks on tähtis oma lapsi kallistada?

Usun, et kallistamist on kogenud iga inimene. Kogemus, kui hea see on, kui kallistatakse, on meil mõttes ja kehas. Väga loomulik tundub, et kallistame väikest last või kõrge hooldusvajadusega last, aga kui laps areneb ja kasvab suuremaks – eriti kui on tegemist juba teismelisega –, jääb kallistamine või puudutamine mingil põhjusel üha harvemaks.