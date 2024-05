JUHTKIRI Kevadtormi tallermaa ehk Miks on saared tähtsad?

Aga kindralid teavad, et Saaremaa vallutamise oht just nimelt dessantoperatsiooni abil oleks vaenlasele NATO-t rünnates strateegiliselt tähtis. Venelased hakkasid erinevate saarte dessandiga hõivamist harjutama juba aastaid tagasi, enne Ukrainale kallale tungimist. Taani Bornholmi ja Rootsi Gotlandi saar ja Mandri-Soome rannaalad said taas garnisonid ja kindlustati kaitseotstarbeliselt pärast Krimmi annekteerimist, meil ei ole Lääne-Eesti saarestiku kaitseks selliseid samme paraku astutud.

Miks on saared tähtsad? Aga seepärast, et siia paigutatud vaenlase õhutõrjepositsioon suudaks koos Kaliningradi oblasti kaugemaa õhutõrjega oluliselt takistada NATO õhujõudude tegevust Läänemerel ja see omakorda muudab keeruliseks laevaliikluse, mis on vajalik vägede saabumiseks, varustamiseks ja täiendamiseks.