Samas lisas ettevõtja ja arendaja Sai, et juba lähikuudel on neil kavas alustada endise leivatööstuse kõrval ehitustöödega, et püsti panna täiesti uus maja. "Plaanis on lähikuudel alustada nn kolmanda maja ehitust Kalevi 28 kinnistule," ütles ta. Tegemist on kinnistuga, kus asub juba Ringtee ärikeskus. Vastav ehitusluba kolmanda hoone püstitamiseks on Saia sõnul juba pikalt olemas olnud.