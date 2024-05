Saaremaa valla järelevalveteenistus tuletab kirjades Illiku laiul tegutsevatele ettevõtjatele meelde, et kuigi Illiku laiu kodulehel ja restoran Köht sotsiaameedia leheküljel antakse kõigile teada, et restoran on avatud alates 31. maist, puudub restoranil Köht kasutusluba.