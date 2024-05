PIRET 75 – üks väike laul…

Pireti laul ongi üks väike laul suures laulumeres, mille tuul ja lained on 75 aastaga kaldale kandnud. Juubelikontserdil esitatigi neid kesk merekarpe ja adru peitu pugenud ning õnge otsa nopitud laule. Nii said kontserdikavasse laulud eesti klassikast, kaasaegsest heliloomingust kergemuusika žanrini. Kuulajateni toodi aastatega naiskoori südamesse lauldud laulud koori algaastatest tänapäevani. Sealhulgas M. Lüdigi "Kiigelaul", mis on koori repertuaaris olnud juba aastast 1955. Vaheldust kavva pakkus solist Tõnu Ling, kellega koos lauldi G. Podelski "Mõtisklus" filmist "Vallatud kurvid" ja itaaliakeelne armastuslugu "Funiculi, Funicula… ".

Suurem osa kontserdil kõlanud laule on salvestatud ka koori esimesele CD-le. Selleks alustasime ettevalmistusi juba 2023. a talvel. Mõtet laule ka salvestada innustas ja julgustas dirigendi tütar Kairit Sepp. Tasapisi hakkaski dirigent koorile märku andma, et laulud võiks nn linti laulda. Et millal siis veel, kui mitte koori juubeli puhul! Täna saame öelda, et läks hästi – ära tegime!