Arvestades, et ka lapsed on varmad suuri raskusi kandma abistades perekonda erinevates töödes või kaasneb see kohustus koolikohustusega (koolikott), tuleb hoida meeles, et need olukorrad ei ole võrreldavad töötamisega. Alaealine ei ole väikeste mõõtmetega täiskasvanu, vaid arenev ja kasvav organism. Selle tõttu on väga oluline jälgida, et aktiivses kasvuperioodis luu- ja lihaskond ei saaks ebaõiget ja ülemäärast koormust, mis hilisemas täiskasvanueas toob kaasa tervisehäireid.