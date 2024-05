Saaremaa Gümnaasium oli kübervõistlusel võidukas

Ürituse kohta jagas muljeid Janar Sepp: “Olen saavutatud tulemusega äärmiselt rahul. Ei osanud oodata, et just meie võidame, kuid kogu meeskonna panus ja keskendumine viisid meid võiduni. Võistluse ajal mängisid korraldajad kõlaritest valjut merekohinat, mis pidi olema segav element, aga kuna olen üles kasvanud mere ääres, siis see hoopis rahustas mind. See oli nagu meditatsioon, mis aitas mul keskenduda ja võistluse ajal rahulikuks jääda.”