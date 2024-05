AIVO PÕLLUÄÄR Ära hävita vanu fotosid!

Filmirullid on aga fotodest veelgi väärtuslikumad, sest neil on teravam kujutis. Rulle tuleks sirgestada, milleks on mugav osta fototarvete poest filmiribade jaoks mõeldud kile- või kalkataskuid. Sinna mahub kõrvuti umbes kuus kaadrit ning võib juurde märkida vajaliku info. Kerge pressi alla jättes saab ribad sirgemaks ning seejärel asetada lehed karbi või mapiga kappi.

Haruldasem leid on klaasnegatiiv. Klaasi ühel küljel on musta värvi matjas emulsioonikiht, mida ei tohi kahjustada. Klaasnegatiivid tuleks pakendada spetsiaalsetesse pikaaegse säilitamise jaoks mõeldud paberist pakenditesse ning soovitavalt tuua muuseumi.

Sageli kogutakse fotosid teemade kaupa. Antikvariaatides ja internetioksjonidel müüakse albumist välja võetud fotosid, mis muudab need isikupäratuks ja vähendab nende väärtust. Põhjuseks on see, et fotod on kirjeldamata. Albumisse pandud fotosid pole vaja albumist välja võtta, sest nii moodustavad need tähendusrikka terviku ja jutustavad oma lugu kõige paremini.