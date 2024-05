Rahandusminister Mart Võrklaev loodab, et negatiivse lisaeelarve asjus jõutakse kokkuleppele.

Saaremaad külastanud rahandusminister Mart Võrklaev rääkis Kadi raadio "Keskpäevas", et väljakutseid on palju, kuna riigi tulud ja kulud on tasakaalust väljas.