Juhtkiri Õiteilu asemel ilmetu hall kivikõrb umbrohuga

IMETLEGEM! Vähe sellest, et lilleamplid on Tallinna ja Lossi tänavale siiani üles riputamata – betoonist lillekastides võimutsevad maltsad ja muu umbrohi.

Iga hoolikas aiapidaja on suvelilled juba tükk aega tagasi mulda pistnud ja praegu õitsevad need täies ilus. Eesti linnade keskusedki on õieehtes, pakkudes rõõmu nii oma inimestele kui ka külalistele. Mitte aga Kuressaare.