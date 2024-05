ÜLESKUTSE Tulge kogukonna arengupäevale ja 15. Maapäevale!

Arengupäeval arutleme küsimuste üle, mida tähendab kogukond, mida kogukonnad peaksid oma tegevustes arvestama, kuidas leida ühisosa ja millised on suhted kogukonnas, mis on kaasamine ja kas saame teha kõike koos.

Lisaks uurime, kuidas edastada oma kogukonnas sõnumit nii, et pärast ei peaks "ämbreid kolistama" ning kui oluline on siiski kommunikatsioon kogukonnas.

Saame teada, kuidas Pöide inimesed ise oma piirkonda arendavad, mida Tartu ülikooli tudengid Pöidel uurivad ning milline on selle uuringu hetkeseis.

Uksed on avatud alates 9.30-st. Ametlik osa algab kell 10 ja lõpeb kell 14. Üritus on tasuta, ent eeldab eelregistreerimist, kuna kohtade arv on piiratud.