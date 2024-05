PARDIRALLI KORRALDAJAD Ott Tänakust saab Pardiralli koondise peatreener

"Kirjeldamatult raskeks muutub see aga siis, kui haigusega peavad rinda pistma kõige pisemad. Paraku on see karm reaalsus, mis võib tabada meid kõiki ja seda väga ootamatult. Sellisteks puhkudeks on oluline, et oleks olemas tugivõrgustik, kes aitab nii nõu kui ka jõuga. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu spetsialistid on siinkohal aga just need abilised, kes seda tugivõrgustikku luua aitavad. Seetõttu on mul väga hea meel olla tänavu osa Pardiralli meeskonnast ning hoiame pöialt, et starti jõuaks kõik 20 000 parti," ütles Ott Tänak.