VARJU SAAVAD KA SÕIMEKAD Ida-Niidu lasteaia mänguväljakut ootab suvel ees remont

Mullu südasuvel kirjutas Saarte Hääl, et sõimerühm on Ida-Niidu lasteaias ainuke, kuhu ei ole projekteeritud kuuma päikese eest varju pakkuvat paviljoni. Veel on olnud teemaks, et kümme aastat kestnud mänguväljak on väsinud. Aasta hiljem hakkab paistma lahendus.